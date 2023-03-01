01.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Харків отримає 5 газових генераторів для автономної роботи котелень

Нові генератори будуть встановлені на реконструйованих котельнях, що дозволить їм працювати фактично автономно, передає РЕДПОСТ.



КП "ХТМ"

За ініціативи Харківської міської ради та за підтримки міжнародних партнерів комунальне підприємство «ХТМ» отримало 3 газові генератори, незабаром буде доставлено ще 2.

Характерною рисою даного обладнання є економічність, можливість дати працювати котельним фактично автономно. Не залежно, чи є зовнішнє електроживлення цієї котельні, або його нема.

Комунальниками вже отримано технічні умови, йде стадія проєктування по встановленню цих газових генераторів, і це буде єдина система котельня плюс газовий генератор є автономне живлення і забезпечення теплом наших містян.

Газові агрегати мають вагу 2 тонни. Незважаючи на значну вагу, вони органічно вписують в інтер'єр реконструйованих котелень. Більше того, агрегат має екологічність, безпечний у роботі та має потужність 71 кіловат електричної та 116 кіловат теплової енергії, яку виробляє в процесі охолодження двигуна.

За словами технічного директора КП «ХТМ» Євгена Кауркіна, обладнання має вдвічі більше коефіцієнта корисної дії порівняно з дизельними аналогами.

«Ці газові генератори вони працюють не на паливі, я маю на увазі не бензин не диз паливо , вони працюють від природного газу, вони є альтернативою з високою потужністю стосовно КПД в два рази більше від звичайного дизельного генератора»,- зазначив Євген Кауркін.

У свою чергу, для фахівців комунального підприємства було проведено онлайн-тренінги, які дозволили опанувати роботу нового обладнання.

Важливо: Надходження газових генераторів стало можливим за ініціативи Харківської міської ради, проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за фінансової підтримки Урядів Німеччини та Швейцарії.



