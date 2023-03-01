01.03.2023 12:20

Обстріл Чугуїва 1 березня: рятувальники розповіли, як гасили пожежу у багатоповерхівці й котельні (фото)

Надзвичайники ліквідували пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку, що була спричинена ворожим обстрілом

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області.

Провідомляжться, що внаслідок ракетного удару по Чугуївському району Харківської області, який ворог завдав врануі 1 березня 2023 року, у місті Чугуїві пошкоджень зазнали житлова 5-поверхівка та будівля котельної.

Також у постраждалій 5-поверхівці сталася пожежа у квартирі на другому поверсі. Її площа склала близько 20 кв.м.

Вогнеборці ліквідували загоряння о 08:35.

За попередніми даними 2 мешканці будинку зазнали травм. Це 50-річний чоловік, якого госпіталізували до Чугуївської лікарні, та 13-річний хлопчик, якому надали медичну допомогу на місці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 лютого по 1 березня військові рф обстріляли щонайменше 22 населених пункти Харківщини.



