    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'яни отримали понад 2 мільйони порцій гарячих обідів
01.03.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Харків'яни отримали понад 2 мільйони порцій гарячих обідів

Пункти видачі гарячих обідів працюють із 1 грудня 2022 року, кожен охочий може отримати порцію гарячих продуктів харчування.

Харків гаряче харчування
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Пункти видачі гарячих обідів працюють щодня окрім неділі на базі 36закладів загальної середньої освіти.
 
Видача обідів проводиться з 11:00 до 14:00 у власний посуд громадян.
 
Для безперебійної роботи пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії. Там встановлені 63 генератори різної потужності, 36 дров’яних печей, 74 малопотужні електроплити, є дрова та паливо. Щодня кухарі готують понад 32 тисяч порцій. 
 
Таким чином, протягом трьох місяців роботи пунктів видачі гарячих обідів, людьми було отримано 2,1 мільйона порцій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає 5 газових генераторів для автономної роботи котелень.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, харчування
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.03 ЖКГ Харківські комунальники усунули пошкодження трубопроводами 01.03 Надзвичайні події У Харківській області на пожежі загинуло двоє людей 01.03 Суспільство У Харківській області поповнюються лави «Армії відновлення»
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 