01.03.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Харків'яни отримали понад 2 мільйони порцій гарячих обідів

Пункти видачі гарячих обідів працюють із 1 грудня 2022 року, кожен охочий може отримати порцію гарячих продуктів харчування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Пункти видачі гарячих обідів працюють щодня окрім неділі на базі 36закладів загальної середньої освіти.

Видача обідів проводиться з 11:00 до 14:00 у власний посуд громадян.

Для безперебійної роботи пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії. Там встановлені 63 генератори різної потужності, 36 дров’яних печей, 74 малопотужні електроплити, є дрова та паливо. Щодня кухарі готують понад 32 тисяч порцій.

Таким чином, протягом трьох місяців роботи пунктів видачі гарячих обідів, людьми було отримано 2,1 мільйона порцій.



