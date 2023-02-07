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07.02.2023  18:17   Дмитро Колонєй

Банду рецидивістів-вимагателів спіймали правоохоронці Харкова (фото)

Затримали учасників організованої групи, які тероризували мешканців Харкова.

Тероризувала мешканців Харкова та була затримана банда рецидивістів
 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на Харкоівську прокуратуру, 30-річний рецидивіст у листопаді 2022 року  запропонував 34-річному знайомому, який теж раніше вже мав проблеми із законом, «вибивати» гроші з харків‘ян. 
 
Банда, у яку входили ще два рецидивіста - 44-річний чоловік та 25-річна жінка почала злочинну діяльність:
  • вимагала гроші у мешканців Харкова під приводом неіснуючих боргів,
  • била їх близьких родичів
  • погрожувала застосувати насильство до самих потерпілих та їх близького оточення. 
Тероризувала мешканців Харкова та була затримана банда рецидивістів
 
Правоохоронці затримали всіх чотирьох членів організованої групи під час одержання чергового траншу неіснуючого боргу. 
 
Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.
 
Тероризувала мешканців Харкова та була затримана банда рецидивістів
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підлітків підозрюють у вбивстві двох жінок.

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  харьков, банда, вимогателі, харков
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