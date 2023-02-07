07.02.2023 18:17 Дмитро Колонєй

Банду рецидивістів-вимагателів спіймали правоохоронці Харкова (фото)

Затримали учасників організованої групи, які тероризували мешканців Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харкоівську прокуратуру, 30-річний рецидивіст у листопаді 2022 року запропонував 34-річному знайомому, який теж раніше вже мав проблеми із законом, «вибивати» гроші з харків‘ян.

Банда, у яку входили ще два рецидивіста - 44-річний чоловік та 25-річна жінка почала злочинну діяльність:

вимагала гроші у мешканців Харкова під приводом неіснуючих боргів,

била їх близьких родичів

погрожувала застосувати насильство до самих потерпілих та їх близького оточення.

Правоохоронці затримали всіх чотирьох членів організованої групи під час одержання чергового траншу неіснуючого боргу.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.



