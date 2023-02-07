07.02.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили газопостачання для сімей, чиї будинки постаждали внаслідок обстрілу

Газівники проводили ремонтні роботи в центрі міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Фахівці поновили газопостачання понад 50 родинам у постраждалих будинках в центрі міста. Газовики обстежили внутрішньобудинкові газові мережі та перевірили систему на щільність та герметичність.

Водночас ліквідовано витік газу на підземному газопроводі середнього тиску поблизу місця удару снаряду. Наразі на іншій ділянці підземного газопроводу тривають роботи з локалізації та ліквідації ще одного витоку газу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами С300.



