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07.02.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили газопостачання для сімей, чиї будинки постаждали внаслідок обстрілу

Газівники проводили ремонтні роботи в центрі міста.

Газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Фахівці поновили газопостачання понад 50 родинам у постраждалих будинках в центрі міста. Газовики обстежили внутрішньобудинкові газові мережі та перевірили систему на щільність та герметичність. 
 
Читайте всі новини по темі Ракетний обстріл Харкова 5 лютого.
 
Водночас ліквідовано витік газу на підземному газопроводі середнього тиску поблизу місця удару снаряду. Наразі на іншій ділянці підземного газопроводу тривають роботи з локалізації та ліквідації ще одного витоку газу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 5 лютого військові рф вдарили по Харкову двома ракетами С300.
 

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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