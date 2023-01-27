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27.01.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Раніше засуджений чоловік розгромив могили у Харківській області

Інформація про подію надійшла від мешканки села Василівка Перша.

Розтрощина могила
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
17 січня близько 14:00 поліцейські отримали інформацію про зруйновані могили на території цвинтаря Василівка Перша. Усього було зруйновано дві мармурові могили.
 
У ході проведення оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що до пригоди причетний 29-річний житель Гусарівки.
 
Раніше громадянин був неодноразово судимий за скоєні майнові злочини.
 
За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.
 
24 січня чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині енергетик забезпечував електрикою збройні формування рф.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, кримінал, харків
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