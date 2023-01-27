27.01.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Раніше засуджений чоловік розгромив могили у Харківській області

Інформація про подію надійшла від мешканки села Василівка Перша.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

17 січня близько 14:00 поліцейські отримали інформацію про зруйновані могили на території цвинтаря Василівка Перша. Усього було зруйновано дві мармурові могили.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що до пригоди причетний 29-річний житель Гусарівки.

Раніше громадянин був неодноразово судимий за скоєні майнові злочини.

За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

24 січня чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину.



