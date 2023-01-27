27.01.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харкова отримали пожежний автомобіль

Спецтехніку пожежники отримали від волонтерів та міжнародних організацій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

27 січня, за сприяння волонтерів Гончар Ігор та Олена, а також міжнародної організації “Rotary Club Польщі” та “Rotary Club Німечини”, було придбано та передано для Харківського гарнізону ДСНС пожежно-рятувальний автомобіль «IVECO MAGIRUS».

Перший заступник начальника Головного управління ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань висловив слова вдячності харківським, польським та німецьким волонтерам за дієву підтримку рятувальників в укріпленні матеріально-технічної бази.

Дана техніка буде найближчими днями введена в бойовий розрахунок в одному з районів міста Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова вирішують, як вигідно утилізувати відходи руйнації.



