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27.01.2023  15:57   Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливову каналізацію на проспектах та вулицях Харкова

Про хід інспектування мереж поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства:
  • прочистили ділянки зливостоку та поперечні підключення мережі зливової каналізації на вул. Маршала Рибалка
  • виконали ремонт дощоприймального колодязя на вул. Тарасівській.  
  • прибрали сміття та гілки на відкосах берегів по руслу водовідвідної канави у районі вул. Острогозької,
  • прочистили колодязі від мулових відкладень на вул. Ощепкова, вул. Дружби Народів, вул. Метробудівників, вул. Лозівській, пр. Перемоги.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  харьков, комунальники
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