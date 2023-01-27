27.01.2023 15:57 Дмитро Колонєй

Комунальники прочистили зливову каналізацію на проспектах та вулицях Харкова

Про хід інспектування мереж поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства:

прочистили ділянки зливостоку та поперечні підключення мережі зливової каналізації на вул. Маршала Рибалка

виконали ремонт дощоприймального колодязя на вул. Тарасівській.

прибрали сміття та гілки на відкосах берегів по руслу водовідвідної канави у районі вул. Острогозької,

прочистили колодязі від мулових відкладень на вул. Ощепкова, вул. Дружби Народів, вул. Метробудівників, вул. Лозівській, пр. Перемоги.



