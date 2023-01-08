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08.01.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварійні ситуації на трубопроводах

Комунальники працюють стабільно та злагоджено, щоб забезпечувати мешканців міста якісними послугами водопостачання.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
На підприємстві розповіли, що 7 січня бригадами аварійно-відновлювальних робіт було оперативно ліквідовано п'ять пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано шість оглядових колодязів.
 
Комплексні заходи на об'єктах водопровідного та каналізаційного господарств міста виконують висококваліфіковані майстри. Вони мають у своєму розпорядженні все необхідне для проведення ремонтних та профілактичних робіт.
 
Зокрема, сьогодні, 8 січня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 11 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
 
У свою чергу, спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Нагадаємо, у Харківобленерго представили графік погодинних відключень світла з 9 по 15 січня.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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