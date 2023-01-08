08.01.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Подробиці ракетного удару по Мерефі

Окупанти 7 січня завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 7 січня близько 23:00 ворог здійснив ракетний удар по місту Мерефа.

Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік, ще один мирний житель отримав поранення. Також ушкодження отримало підприємство.

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Окрім цього наголошується, що російські військові ввечері 7 січня обстріляли селище міського типу Дворічна Куп'янського району. Внаслідок цього виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Вогонь поширився на приватний житловий будинок.

Також пошкодження зазнала будівля підрозділу ДСНС.

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів та зібрали речові докази. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.



