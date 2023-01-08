08.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Як минула доба в Харківській області, повідомили правоохоронці
Протягом доби поліцейські відпрацювали 1038 заяв та повідомлень від громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Правоохоронці розповіли, що в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 7 осіб.
Протягом минулої доби складено 4 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
Також тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2042,93 га. Вилучено 26958 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4616.
Крім цього зазначається, що кожен день військові рф завдають удари по населених пунктах територіальних громад регіону. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби зафіксували усі факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, окупанти 7 січня завдали ракетного удару
по місту Мерефа Харківської області.
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