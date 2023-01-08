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08.01.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області, повідомили правоохоронці

Протягом доби поліцейські відпрацювали 1038 заяв та повідомлень від громадян.

Харківські правоохоронці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці розповіли, що в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 7 осіб.
 
Протягом минулої доби складено 4 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. 
 
Також тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2042,93 га.  Вилучено 26958 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4616.  
 
Крім цього зазначається, що кожен день військові рф завдають удари по населених пунктах територіальних громад регіону. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби зафіксували усі факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.
 
Нагадаємо, окупанти 7 січня завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківської області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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