08.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області, повідомили правоохоронці

Протягом доби поліцейські відпрацювали 1038 заяв та повідомлень від громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці розповіли, що в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 7 осіб.

Протягом минулої доби складено 4 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2042,93 га. Вилучено 26958 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4616.

Крім цього зазначається, що кожен день військові рф завдають удари по населених пунктах територіальних громад регіону. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби зафіксували усі факти пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, окупанти 7 січня завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківської області.



