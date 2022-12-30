30.12.2022 13:00 Віталій Хінєвіч
Харків'яни, які надали житло переселенцям, можуть отримати компенсацію
Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до будь-якого ЦНАП.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що громадяни, які надали житло переселенцям, можуть отримати компенсацію.
Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до будь-якого ЦНАП м. Харкова або подати повідомлення з усіма необхідними документами на електронну адресу: [email protected]
????????????????????.????????????, а потім, з 1 по 5 число місяця, наступного за звітним, звернутися з заявою та документами.
Повідомлення подається додатково, коли змінюється кількість розміщених осіб або люди покидають житло, а заява - щомісячно.
З детальнішою інформацією про те, як отримати компенсацію, власники житла можуть ознайомитися за посиланням
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