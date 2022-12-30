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30.12.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Харків'яни, які надали житло переселенцям, можуть отримати компенсацію

Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до будь-якого ЦНАП.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що громадяни, які надали житло переселенцям, можуть отримати компенсацію.
 
Для отримання такої компенсації необхідно звернутися до будь-якого ЦНАП м. Харкова або подати повідомлення з усіма необхідними документами на електронну адресу: [email protected]????????????????????.????????????, а потім, з 1 по 5 число місяця, наступного за звітним, звернутися з заявою та документами. 
 
Повідомлення подається додатково, коли змінюється кількість розміщених осіб або люди покидають житло, а заява - щомісячно.
 
З детальнішою інформацією про те, як отримати компенсацію, власники житла можуть ознайомитися за посиланням.
 
Нагадаємо, актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, помощь
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