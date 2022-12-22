22.12.2022 19:53 Дмитро Колонєй

Дітям комунальників Харкова передали різдвяні подарунки

На комунальному підприємстві Харкова традиційно порадували дітлахів напередодні свят.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»,дітям працівників підприємства було роздано 244 подарункових набори з солодощами.

За словами заступника директора КП «КВПВ» Артема Семикопенко, це щорічна традиція, яку не порушили і під час війни, щоб виявити турботу до дітей.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко своєю чергою повідомив, що це не разова акція, а частина роботи підприємства у рамках соціального захисту працівників та їхніх сімей.

«У перспективі разом із профспілкою ми плануємо організувати дитячий оздоровчий табір, відпочинок у якому буде безкоштовним. Також підприємство допомагає тим працівникам, чиє житло постраждало під час війни. Надаємо матеріальну допомогу, організували безкоштовне перевезення до роботи та з роботи, а також безкоштовне гаряче харчування», - зазначив Олексій Артикуленко.