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21.12.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

Фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області

Відновлюється газопостачання у чотирьох селах Балаклійщини.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» продовжують роботи з відбудови газових мереж та підключення до енергоресурсу домоволодінь в деокупованих громадах Харківської області.
 
Протягом дня відновлена подача газу до майже 200 осель чотирьох сіл Балаклійщини.
 
Продовжується відбудова будинкових комунікацій мешканців Ізюму, що повертаються додому після звільнення ЗСУ міста. Тривають роботи з ремонту газових мереж після рашистських обстрілів Куп‘янщини.
 
Нагадаємо, харківські комунальники прибирають сніг та стежать за чистотою.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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