21.12.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустить поштову марку «Щедрик. Carol of the Bells»

Придбати поштовий випуск можна з 23 грудня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що 23 грудня вводиться в обіг поштова марка «Щедрик. Carol of the Bells», яка є заключною в циклі марок, випущених Укрпоштою в 2022 році. Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» цього дня відбудуться в Києві на головпоштамті та у Вінниці (ВПЗ 21050).

Варто зазначити, що випуск поштової марки приурочено 100-річчю з моменту презентації музичного твору «Щедрик» на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. Саме після того, коли «Щедрик» Миколи Леонтовича залунав на американській сцені, щедрівка набула всесвітньої популярності, ставши символічним святковим гімном для низки країн.

«Ескіз до поштової марки, конверта «Перший день», художньої картки та штемпеля «Перший день» створив заслужений художник України Миколай Кочубей. Митець зобразив на ескізі ластівку, про яку співають в обрядовій пісні. Саме ця пташка в українській міфології та культурі є втіленням весни, добра та відродження. Ластівка несе на своїх крилах радість і щастя, а також летить до господи, аби провістити щасливий та багатий рік для родини», зазначили в Укрпошті.

Тираж марки – 200 000 примірників. Номінал марки – W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

Придбати поштовий випуск «Щедрик. Carol of the Bells» можна, починаючи з 23 грудня у всіх міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.