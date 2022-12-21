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21.12.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов нагородив освітян Індустріального району

Харківський міський голова зустрівся з працівниками навчальних закладів.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Ігор Терехов нагородив вчителів за активну громадську та волонтерську діяльність і привітав освітянську спільноту з прийдешніми новорічними та різдвяними святами.
 
«Сьогодні місто Харків - приклад для усієї України, в тому числі саме завдяки вам, адже за 10 місяців ви пройшли через багато труднощів і навіть зараз, попри війну, продовжуєте свою роботу, даючи знання нашим дітям. І хоча частина шкіл та дитячих садочків зруйнована, вам вдалося зберегти найголовніше - систему освіти та підготовки дітей. У наступному році бажаю нам усім перемоги, гарного настрою та якнайшвидшого повернення дітей за парти!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, для маленьких и не тільки харків'ян підготували низку новорічних заходів, які відбуватимуться на станції метро «Університет».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  игорь терехов, харьков, образование
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