21.12.2022 15:05 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов нагородив освітян Індустріального району
Харківський міський голова зустрівся з працівниками навчальних закладів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що Ігор Терехов нагородив вчителів за активну громадську та волонтерську діяльність і привітав освітянську спільноту з прийдешніми новорічними та різдвяними святами.
«Сьогодні місто Харків - приклад для усієї України, в тому числі саме завдяки вам, адже за 10 місяців ви пройшли через багато труднощів і навіть зараз, попри війну, продовжуєте свою роботу, даючи знання нашим дітям. І хоча частина шкіл та дитячих садочків зруйнована, вам вдалося зберегти найголовніше - систему освіти та підготовки дітей. У наступному році бажаю нам усім перемоги, гарного настрою та якнайшвидшого повернення дітей за парти!» - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, для маленьких и не тільки харків'ян підготували низку новорічних заходів
, які відбуватимуться на станції метро «Університет».
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