21.12.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов нагородив освітян Індустріального району

Харківський міський голова зустрівся з працівниками навчальних закладів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що Ігор Терехов нагородив вчителів за активну громадську та волонтерську діяльність і привітав освітянську спільноту з прийдешніми новорічними та різдвяними святами.

«Сьогодні місто Харків - приклад для усієї України, в тому числі саме завдяки вам, адже за 10 місяців ви пройшли через багато труднощів і навіть зараз, попри війну, продовжуєте свою роботу, даючи знання нашим дітям. І хоча частина шкіл та дитячих садочків зруйнована, вам вдалося зберегти найголовніше - систему освіти та підготовки дітей. У наступному році бажаю нам усім перемоги, гарного настрою та якнайшвидшого повернення дітей за парти!» - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, для маленьких и не тільки харків'ян підготували низку новорічних заходів , які відбуватимуться на станції метро «Університет».