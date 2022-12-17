17.12.2022 19:53 Дмитро Колонєй
Змінилися ціни на цитрусові в Україні
Змінилася вартість на популярні цитрусові.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на АгроЦентр за місяць змінилася вартість популярних на новорічні свята
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апельсинів,
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мандаринів
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бананів.
Апельсини
Подорожчання торкнулося лише деяких сортів.
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Середні ціни на апельсини преміум у грудні у порівнянні з листопадом знизилися з 75,79 грн/кг до 69,95 грн/кг.
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Турецькі апельсини в ціні не змінилися – 69,90 грн/кг,
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Звичайні апельсини подешевшали з 70,98 грн/кг до 64,90 грн.
Мандарини
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Прості мандарини в супермаркетах подешевшали – з 70,73 грн/кг до 63,17 грн/кг,
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Турецькі цитрусові подорожчали – з 46,30 грн/кг до 49,40 грн/кг,
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Мандарини клементин скинули в ціні з 99,52 грн/кг до 84,90 грн/кг.
Банани
Банани подорожчали.
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Середня ціна фруктів у листопаді становила 58,21 грн/кг, а у грудні зросла до 59,90 грн/кг.
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