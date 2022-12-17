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17.12.2022  19:53   Дмитро Колонєй

Змінилися ціни на цитрусові в Україні

Змінилася вартість на популярні цитрусові.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АгроЦентр за місяць змінилася вартість популярних на новорічні свята
  • апельсинів,
  • мандаринів
  • бананів.

Апельсини

 
Подорожчання торкнулося лише деяких сортів.
  • Середні ціни на апельсини преміум  у грудні у порівнянні з листопадом знизилися з 75,79 грн/кг до 69,95 грн/кг.
  • Турецькі апельсини в ціні не змінилися – 69,90 грн/кг,
  • Звичайні апельсини подешевшали з 70,98 грн/кг до 64,90 грн.

Мандарини

 
  • Прості мандарини в супермаркетах подешевшали – з 70,73 грн/кг до 63,17 грн/кг,
  • Турецькі цитрусові подорожчали – з 46,30 грн/кг до 49,40 грн/кг,
  • Мандарини клементин скинули в ціні з 99,52 грн/кг до 84,90 грн/кг.
 

Банани

 
Банани подорожчали.
  • Середня ціна фруктів у листопаді становила 58,21 грн/кг, а у грудні зросла до 59,90 грн/кг.
 
Источник:   АгроЦентр
 Тэги:  цены, новый год, украина, фрукты
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