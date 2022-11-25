25.11.2022 19:24 Дмитро Колонєй
Энергетики полностью восстановили водо- и электроснабжение в Харькове - Ігор Терехов
Про це мер Харкова поінформував у ефірі національного телемарафону.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова у ефірі національного телемарафону, повністю поновлено водо- та електропостачання у місті, а роботи з відновлення теплопостачання тривають. Ще є певні труднощі, тому для відновлення балансу енергосистеми у Харкові запровадили віялові відключення.
Мер зазначив, що з початку опалювального сезону систему теплопостачання у Харкові перезапускають вже вчетверте.
«Мы работаем круглосуточно, чтобы Харьков был полностью с теплом. В настоящее время около 70% квартир в Харькове уже с теплом. Будем работать всю ночь и завтрашний день, чтобы в домах харьковчан было тепло», - зазначив Ігор Терехов.
Також міський голова нагадав, що у Харкові буде розгорнуто близько 200 пунктів обігріву, в яких можна буде зарядити мобільні телефони, випити гарячі напої та приготувати їжу. Вони знаходитимуться у школах, центральних теплових пунктах, на безпечних зупинках тощо.
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