25.11.2022 19:24 Дмитро Колонєй

Энергетики полностью восстановили водо- и электроснабжение в Харькове - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував у ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова у ефірі національного телемарафону, повністю поновлено водо- та електропостачання у місті, а роботи з відновлення теплопостачання тривають. Ще є певні труднощі, тому для відновлення балансу енергосистеми у Харкові запровадили віялові відключення.

Мер зазначив, що з початку опалювального сезону систему теплопостачання у Харкові перезапускають вже вчетверте.

«Мы работаем круглосуточно, чтобы Харьков был полностью с теплом. В настоящее время около 70% квартир в Харькове уже с теплом. Будем работать всю ночь и завтрашний день, чтобы в домах харьковчан было тепло», - зазначив Ігор Терехов.

Також міський голова нагадав, що у Харкові буде розгорнуто близько 200 пунктів обігріву, в яких можна буде зарядити мобільні телефони, випити гарячі напої та приготувати їжу. Вони знаходитимуться у школах, центральних теплових пунктах, на безпечних зупинках тощо.