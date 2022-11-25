Ворог обстріляв дванадцять населених пунктів Харківщини (відео)
Оперативна інформація станом на вечір 25 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби окупанти завдали 4 ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині;
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.