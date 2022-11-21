21.11.2022 12:59 Рита Парфенова

Харківські комунальники проводять масштабні роботи на водогонах Салтівки та Олексіївки

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» у складних умовах воєнного часу інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам.





Так, 21 листопада ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію сімнадцять пошкоджень на мережах, повідомляє РЕДПОСТ.



Масштабні ремонти заплановані у Салтівському районі міста – у роботі 3 пошкодження на зовнішніх мережах.



У Шевченківському районі продовжуються відновлювальні роботи на внутрішньоквартальному водоводі діаметром 400 мм на перехресті вулиць Дерев'янка та Новопрудна. Водопостачання тимчасово відключено у 4 багатоквартирних будинках, його планується відновити до 20:00 21 листопада.



Районні аварійні бригади також реставрують дві технічно зношені ділянки магістральних трубопроводів на вулиці Людвіга Свободи.



Для економії часу ремонтних бригад харків’ян просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас, шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Всі ваші кошти спрямовуються виключно на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились. Не оплачуючи послуги водоканалу, ми просто ризикуємо своїм комфортом», - наголошують на підприємстві.

Нагадаємо, у понеділок, 21 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.