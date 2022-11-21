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21.11.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

В Україні внутрішні переселенці вже придбали 475 квартир за програмою пільгового кредитування

Українці отримали пільгові іпотечні кредити на купівлю житла.

квартира
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що 429 квартир громадяни купили в фізичних осіб, у забудовників через фінансові компанії придбано 46 квартир.
 
Кредити надаються на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Громадяни мають можливість самостійно обирати собі житло для придбання на пільгових умовах. Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла. 
 
Вартість житла, що придбається за цією програмою, є найнижчою з-поміж державних житлових програм, які діють в Україні.
 
Після внесення Урядом відповідних змін, участь у програмі можуть взяти, зокрема, й громадяни, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають в тимчасовій окупації. 
 
Перелік таких громад затверджений наказом Мінреінтеграції.  Зареєструватися для участі у програмі можна через портал «Дія» або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.
 
Нагадаємо, українці зняли через банкомати ПриватБанку більше готівки, ніж того року.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  кредит
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