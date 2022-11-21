21.11.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

В Україні внутрішні переселенці вже придбали 475 квартир за програмою пільгового кредитування

Українці отримали пільгові іпотечні кредити на купівлю житла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що 429 квартир громадяни купили в фізичних осіб, у забудовників через фінансові компанії придбано 46 квартир.

Кредити надаються на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Громадяни мають можливість самостійно обирати собі житло для придбання на пільгових умовах. Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

Вартість житла, що придбається за цією програмою, є найнижчою з-поміж державних житлових програм, які діють в Україні.

Після внесення Урядом відповідних змін, участь у програмі можуть взяти, зокрема, й громадяни, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають в тимчасовій окупації.

Перелік таких громад затверджений наказом Мінреінтеграції. Зареєструватися для участі у програмі можна через портал «Дія» або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Нагадаємо, українці зняли через банкомати ПриватБанку більше готівки, ніж того року.