18.11.2022 14:10 Віталій Хінєвіч

Поліцейські в Харківській області виявили жінку в безпорадному стані

Правоохоронці під час патрулювання Мерефянського району виявили жінку похилого віку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Повідомляється, що правоохоронці патрулювали Меряф'янський район. У цей час поліцейські помітили жінку, яка перебувала в безпорадному стані.

Під час спілкування з громадянкою з'ясувалося, що вона страждає на епілептичне захворювання, яке супроводжується втратою свідомості.

Правоохоронці надали першу невідкладну медичну допомогу та одразу викликали карету швидкої. До приїзду медиків поліцейські контролювали її положення, рухи, дихання і пульс. На щастя, медики прибули вчасно та надали кваліфіковану допомогу. Наразі її життю нічого не загрожує.