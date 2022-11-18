ДТП у Харкові: автівка вилетіла на тротуар та перекинулася (фото)

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції, зіткнення двох транспортних засобів сталося 17 листопада по вулиці Миру.
44-річний водій «ВАЗ-21013» не надав перевагу у русі автомобілю «Volkswagen Passat», внаслідок чого сталася ДТП.
Водій «ВАЗ» та 22-річна пасажирка «Volkswagen Passat» отримали тілесні ушкодження.
Слідчими відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 12 листопада у місті Зміїв за кермом автомобіля «Daewoo» загинув неповнолітній підліток.
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