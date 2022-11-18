    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП у Харкові: автівка вилетіла на тротуар та перекинулася (фото)
18.11.2022  13:38   Рита Парфенова

ДТП у Харкові: автівка вилетіла на тротуар та перекинулася (фото)

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції, зіткнення двох транспортних засобів сталося 17 листопада по вулиці Миру.

44-річний водій «ВАЗ-21013» не надав перевагу у русі автомобілю «Volkswagen Passat», внаслідок чого сталася ДТП.

Водій «ВАЗ» та 22-річна пасажирка «Volkswagen Passat» отримали тілесні ушкодження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Нагадаємо, 12 листопада у місті Зміїв за кермом автомобіля «Daewoo» загинув неповнолітній підліток.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Надзвичайні події У Харкові розшукують свідків ДТП 14.11 Надзвичайні події ДТП: автомобіль з неповнолітніми врізався у відбійник (фото) 12.11 Надзвичайні події У Харкові сталася масштабна ДТП (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 