18.11.2022 13:38 Рита Парфенова

ДТП у Харкові: автівка вилетіла на тротуар та перекинулася (фото)

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Індустріальному районі Харкова

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції, зіткнення двох транспортних засобів сталося 17 листопада по вулиці Миру.



44-річний водій «ВАЗ-21013» не надав перевагу у русі автомобілю «Volkswagen Passat», внаслідок чого сталася ДТП.



Водій «ВАЗ» та 22-річна пасажирка «Volkswagen Passat» отримали тілесні ушкодження.



Слідчими відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 12 листопада у місті Зміїв за кермом автомобіля «Daewoo» загинув неповнолітній підліток.