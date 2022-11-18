18.11.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Харківський театр отримав нагороду

Харківський державний академічний театр ляльок став одним з лауреатів Michael Nyqvist Foundation Award.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що в Стокгольмі Харківський державний академічний театр ляльок імені В. А. Афанасьєва отримав нагороду – Michael Nyqvist Foundation Award.

«Харківський державний театр ляльок грає так, що зворушує та захоплює, долає кордони та об’єднує людей. З твердою вірою в цілющу силу мистецтва, Харківський державний театр ляльок попри складну ситуацію в місті та попри постійні обстріли російської армії протягом весни та літа 2022 року зумів провести вистави для дітей та дорослих. З незламним оптимізмом у майбутнє та надією на мир, ці вистави демонструвалися в метро, лікарнях та інших тимчасових місцях скупчення людей»,- зазначили у Фонді.

Крім цього зазначається, що премія Фонду Мікаеля Нюквіста присуджується акторам та театральним колективам, які поділяють дух Майкла та переконання, що акторство може об’єднувати людей.

Щорічно у листопаді визначають одного переможця зі Швеції, а одного – з іншої країни. Переможців обирають члени правління Фонду та переможці попередніх років. Мікаель Ніквіст був всесвітньо відомим шведським актором. Він дуже свідомо ставився до своєї професії та вважав що акторська майстерність функціонує як міст між людьми, створюючи емпатію та розуміння та усуваючи конфлікти.

Нагадаємо, 17 листопада Суспільне Мовлення оприлюднило список з десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі "Євробачення-2023".