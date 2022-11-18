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18.11.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Українців попередили про складні погодні умови

18-19 листопада в Україні спостерігатимуться складні погодні умови.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що до кінця доби 18 листопада в Карпатах та на Прикарпатті сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
 
Вночі 19 листопада у більшості північних та центральних областей сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, протягом доби у північно-східних областях значні опади (сніг з переходом в дощ ) та ожеледь , вночі у південній частині значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). 
 
У західних, північних, місцями Вінницькій та Черкаській областях очікується приріст снігового покриву висотою 10-20 см.
 
В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вдень 19 листопада у східних та південно-східних областях пориви втру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Складні погодні умови призведуть у більшості західних і центральних, північних та північно-східних областях порушення (в Карпатському регіоні місцями припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях.
 
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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