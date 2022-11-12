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12.11.2022  20:25   Віталій Хінєвіч

Як приготувати гриби з димком в домашніх умовах

Рецепт дозволить приготувати хрусткі та ароматні гриби.

гриби
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
У цьому рецепті використовується метод обсмажування грибів на пару, який дозволяє карамелізуватися та стати хрусткими, зберігаючи дивовижну кількість вологи.
 
Їх кладуть на деко з оливковою олією, приправою для птиці та гранульованою цибулею для аромату, потім щільно накривають фольгою і ставлять у духовку, щоб вони пропарилися у власному соку до м'якості. Їх слід томити до золотистої скоринки.
 
До соусу для грибів необхідно додати перець горошком, сік граната.
 

СКЛАДОВІ:

  • ложка приправи для птиці;
  • ¼ ложка гранульованої цибулі;
  • 1 ложка солі;
  • 1 чайна ложка чорного перцю;
  • 4 ложки оливкової олії;
  • 1,5 кг грибів, порваних на невеликі грона, або інших грибів;
  • розмарин.
 

Для гранатового соусу:

  • 3 ложки несоленого вершкового масла;
  • 1 великий, подрібнений;
  • 1 перець;
  • 2 великі зубчики часнику, подрібнені;
  • 4 ложки цілісних чорного перцю горошком, крупно подрібнених;
  • сіль;
  • 2 чашки гранатового соку.
 

Приготування:

Крок 1

Розігрійте духовку до 180 градусів і встановіть решітку ближче до жаровні.

Крок 2

Підготуйте гриби: у невеликій мисці змішайте приправу для птиці, гранульовану цибулю, сіль та перець. Злегка змастіть 2 великі листи оливковою олією. Розкладіть гриби по деко. Збризкайте кожну партію 2 столовими ложками оливкової олії, акуратно перемішайте. Помірно посипте гриби сумішшю спецій і знову перемішайте. Додайте розмарин, щільно оберніть алюмінієвою фольгою і поставте обидва листи в духовку, щоб гриби стали м'якими, приблизно на 25 хвилин.

Крок 3

Поки гриби готуються на пару, приготуйте гранатовий соус: у середній каструлі нагрійте олію на середньому вогні, поки вона не розтане. Додайте цибулю, перець, часник та перець горошком. Приправте 1/4 чайної ложки солі і готуйте, часто помішуючи, до появи аромату та м'якості, близько 5 хвилин. Потім влийте гранатовий сік і готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, поки рідина стане консистенції кленового сиропу і досить густою, щоб покрити ложку, 15-20 хвилин. Процідити через дрібне сито, відштовхуючи тверді частинки, щоб витягти рідину. У вас має вийти близько ½ склянки соусу, яку можна зберігати в холодильнику до 2 днів.

Крок 4

Після того, як гриби пропаряться, розігрійте жаровню до високої температури. Дістаньте гриби з духовки та зніміть фольгу. Поверніть гриби на решітку, найблизивши до жаровні, і готуйте, не накриваючи кришкою, поки вони не підрум'янюються і не карамелізуються по краях, від 4 до 6 хвилин.

Крок 5

Приправте гриби до смаку. Викладіть гриби на блюдо сервіровки.  Злегка збризніть гранатовим соусом.
 
Тэги:  кулинария, рецепт
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