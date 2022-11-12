Вогні вечірнього Харкова. Фоторепортаж

Прогулюючись вечірнім Харковом ти ніби потрапляєш у чарівний світ світла та тіней. Фотокореспондент РЕДПОСТ спробував передати фарби міста після заходу сонця у фоторепортажу.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.
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