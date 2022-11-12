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12.11.2022  21:12   Василь Голосний

Вогні вечірнього Харкова. Фоторепортаж

Прогулюючись вечірнім Харковом ти ніби потрапляєш у чарівний світ світла та тіней. Фотокореспондент РЕДПОСТ спробував передати фарби міста після заходу сонця у фоторепортажу.

Харьков

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова Вогні вечірнього Харкова
Тэги:  харьков, пейзаж, вечер
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