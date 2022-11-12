12.11.2022 21:12 Василь Голосний

Вогні вечірнього Харкова. Фоторепортаж

Прогулюючись вечірнім Харковом ти ніби потрапляєш у чарівний світ світла та тіней. Фотокореспондент РЕДПОСТ спробував передати фарби міста після заходу сонця у фоторепортажу.

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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