12.11.2022 21:20 Віталій Хінєвіч

Аграрій в Харківській області організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до рф

Чоловік допомагав окупантам та налагодивши тісні робочі зв'язки зі спецслужбою росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що за даними слідства, аграрій з Куп‘янська під час окупації міста налагодив тісні робочі зв‘язки зі спецслужбою рф. Так, вони домовились, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп'янського району під приводом «націоналізації» на користь рф.

На цьому «прихильність» підприємця до окупантів не закінчилась. Він надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вороги почували себе як вдома, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення рф.

Своїм підлеглим поплічник окупантів наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області рф. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника.

У серпні цього року підприємець навіть встиг отримати від так званої «тимчасової цивільної адміністрації в Харківській області» патент на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення зі спеціалізацією «Торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, носінням та кормами для сільськогосподарських тварин» із відкриттям рахунку для обліку податку з обороту за реалізацією сільської продукції (5% від щомісячного обороту) строком дії до 8 вересня 2022 року.

На початку вересня аграрій став на облік у так званій «податковій службі в Харківській області» та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

Власну позицію до окупантів підозрюваний не приховував. Перебуваючи з іншими людьми на території станції технічного обслуговування автомобілів у Куп‘янську, чоловік висловлювався на підтримку «руського миру» та політики очільника рф.

10 листопада у Харкові правоохоронці затримали аграрія в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваного взято під варту.

Досудове розслідування проводить ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору приватного сільськогосподарського підприємства за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області чоловіки вкрали кабель.