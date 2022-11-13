13.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 листопада

Похмурий ранок у Харкові повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +9°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+*9°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.