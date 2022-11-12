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12.11.2022  19:30   Віталій Хінєвіч

Борис Тодуров відвідав деокупований Ізюм

Директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров провів прийом пацієнтів у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Бориса Тодурова.
 
Борис Тодуров повідомив, що було проведено огляд понад 60 осіб. Допомога людям надавалася у приміщенні Ізюмської лікарні.
 
"Один кабінет, мабуть найтепліше місце з освітленням, де можна хоч якось прийняти людей", - зазначить Борис Тодуров.
 
Крім цього, він додав, що більшість пацієнтів більше півроку не були на прийомі в кардіолога.
 

Нагадаємо, медики розповіли про стан здоров'я підлітків, які підірвалися на Салтівці.

Источник:   Борис Тодуров
 Тэги:  харьков, медицина
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