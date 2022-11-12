Борис Тодуров відвідав деокупований Ізюм

Директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров провів прийом пацієнтів у Харківській області.
Нагадаємо, медики розповіли про стан здоров'я підлітків, які підірвалися на Салтівці.
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У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять ікони Пресвятої Богородиці «Озерянської» – головної святині та покровительки Харкова та всієї Слобожанщини.
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