08.11.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Роботу ЦНАПів відновлюють у Харківській області

Було відкрито ЦНАП у м. Куп’янськ та у м. Барвінкове Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що люди можуть отримати адміністративні та соціальні послуги.

«Відтепер мешканці міста Барвінкове можуть звернутися по адміністративні та соціальні послуги до спеціалістів Центру за новою адресою (вул. Центральна, 8, щодня з 08:00 год. до 17:00 год, крім вихідних і святкових днів). ЦНАП підключений до надання послуги з фіксації пошкодження чи руйнування майна», - надали інформацію в Департаменті.

Тут зазначають, що з початку повномасштабної агресії рф внаслідок бойових дій та тимчасової окупації частини території Харківської області багато мешканців територіальних громад втратили можливість отримувати адміністративні послуги. Частину будівель ЦНАП пошкоджено, більшість комп’ютерного обладнання та техніки розкрадено або знищено.

«Обласна військова адміністрація спільно з керівниками територіальних громад продовжує роботу над забезпеченням доступу громадян області до першочергових послуг. Відкриття або поновлення доступу до державних реєстрів є пріоритетним завданням для надання повного переліку послуг мешканцям територіальних громад», - підкреслили в Департаменті.

Так, населення деокупованих територій Харківської області може отримувати адміністративні послуги у сусідніх громадах або у Регіональному центрі Харкова за попереднім записом за номером: 0800 304 304. Також мешканці громад мають можливість скористатися послугами в електронному вигляді на порталі «Дія: Державні послуги онлайн» та у мобільному застосунку «Дія».

«Наразі в ЦНАПах області надаються послуги соціального характеру: видача довідки ВПО, паспортні послуги (вклеювання фотографії), державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, інші послуги місцевого значення», - повідомляють в Департаменті цифрової трансформації регіону Харківської ОВА.