08.11.2022 16:31 Дмитро Колонєй

Харків’ян запрошують долучитися до Всеукраїнського радіодиктанту

Харків’яни можуть взяти участь у заході в середу у День української писемності та мови.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, XXІІ Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 9 листопада 2022 року, у День української писемності та мови.

Автором цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисер Ірина Цілик. Текст читатиме видатна українська актриса театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.

Радіодиктант транслюватиметься на «Українському Радіо» та «Радіо Культура», а також телеканалах та діджитал-платформах «Суспільне Мовлення». Початок – об 11:00.

До найбільшого україномовного флешмобу долучаться освітяни та старшокласники Харкова, щоб зробити свій внесок у популяризацію рідної мови та перевірити власну грамотність.

Крім того, протягом листопада Департамент освіти проведе освітню акцію «Вивчаємо українську легко: лайфхаки від харківських педагогів, школярів та батьків». До участі залучаються вчителі української мови, школярі та батьки.

Щодня в Telegram-каналі «Харків надихає» розміщується п’ять кращих лайфхаків від учасників акції: відео-експрес-уроки; корисні поради, як легко засвоїти ту чи іншу тему з фонетики, орфографії, морфології, синтаксису або стилістики української мови; підказки для кращого запам’ятовування правил; добірки онлайн-ресурсів, котрі рекомендуються для досконалого опанування мови; малюнки/колажі/інфографіки, що допомагають розібратися з нюансами слововжитку, наголосами, боротися з русизмами тощо. З початку акції вже розміщено 60 творчих робіт.