31.10.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові усувають 14 пошкоджень на водоводах

Комунальники оперативно усувають пошкодження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 30 жовтня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано вісім пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано шість оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, аварійники, незважаючи на ворожу агресію, що не припиняється, продовжують активними темпами ремонтувати водопровідне господарство. Комплексні заходи на об'єктах виконують висококваліфіковані майстри. У своїй роботі бригади АВР застосовують передові напрацювання, а також мають у розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали. Це дозволяє оперативно та якісно справлятися з відповідальними завданнями.

Сьогодні, 31 жовтня, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 14 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».