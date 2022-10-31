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31.10.2022  14:19   

Ворог мріє відрізати лінії постачання в Україну із заходу

Це зазначив голова воєнної розвідки України.

Прагне відрізати лінії постачання в Україну із заходу ворог

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на ГУР МО України, за словами начальника ГУР МО України генерал-майора Кирила Буданова, "відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія окупантів. Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність тут російських військових не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Блорусі немає. 

Але ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може переміститися до білорусі та створювати там загрозу”, – зазначив керівник воєнної розвідки України.
 
Тэги:  агрессия россии, бнр, україна
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