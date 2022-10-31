Ворог мріє відрізати лінії постачання в Україну із заходу

Це зазначив голова воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на ГУР МО України, за словами начальника ГУР МО України генерал-майора Кирила Буданова, "відрізати лінії постачання із заходу є стратегічною метою ворога. І, можна сказати, це заповітна мрія окупантів. Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність тут російських військових не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. І вони дуже обмежені. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Блорусі немає.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматись від критики. А якщо так і тягне влаштувати розбирання – день ідеальний для генерального збирання.
Після дрібного дощу вночі, опадів вранці, вдень та ввечері не очікується. Протягом дня погода буде похмурою, але до ночі хмари розвіються.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Хелловін.
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