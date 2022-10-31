31.10.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

Українцям розповіли, як правильно вмикати побутові прилади після поновлення електропостачання

Через ворожі обстріли критичної інфраструктури, в Україні застосовуються аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що не слід поспішати одразу користуватись всіма наявними в квартирі потужними електроприладами.

Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла у будинку, але тепер вже не через стабілізаційне відключення, а через банальну аварію на підстанції.

Нагадаємо, у Харківській області скасували графік погодинного відключення електрики.