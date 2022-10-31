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31.10.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Українцям розповіли, як правильно вмикати побутові прилади після поновлення електропостачання

Через ворожі обстріли критичної інфраструктури, в Україні застосовуються аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що не слід поспішати одразу користуватись всіма наявними в квартирі потужними електроприладами.
 
Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла у будинку, але тепер вже не через стабілізаційне відключення, а через банальну аварію на підстанції.
 
підключення приборів
 
Нагадаємо, у Харківській області скасували графік погодинного відключення електрики.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  жкх
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