Ситуація з виїздом із України 31 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 31 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Нагадаємо, у Харківській області приміський поїзд змінить графік руху.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматись від критики. А якщо так і тягне влаштувати розбирання – день ідеальний для генерального збирання.
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