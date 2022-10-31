31.10.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 31 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 31 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» - 40 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, у Харківській області приміський поїзд змінить графік руху.