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31.10.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 31 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 31 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Краківець» - 40 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, у Харківській області приміський поїзд змінить графік руху.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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