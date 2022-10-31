31.10.2022 11:05 Віталій Хінєвіч

«Після ранкових прильотів ситуація в Харкові досить складна»: Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті

Окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

Харківський міський голова Ігоря Терехов повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів ситуація у місті складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

«На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси. Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян.

Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова. Разом ми вистоїмо та переможемо!»,-розповів Ігор Терехов.

Нагадаємо, 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харківській області ракетні удари.