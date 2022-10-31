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31.10.2022  11:05   Віталій Хінєвіч

«Після ранкових прильотів ситуація в Харкові досить складна»: Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті

Окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
Харківський міський голова Ігоря Терехов повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів ситуація у місті складна. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.
 
«На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси. Також є проблеми з водопостачанням, але енергетики та наші комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян.
 
Усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова. Разом ми вистоїмо та переможемо!»,-розповів Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харківській області ракетні удари.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков, игорь терехов
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