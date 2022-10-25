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25.10.2022  17:59   Дмитро Колонєй

Харківські волонтери з початку війни допомогли на сотнях локацій

Про це інформує харківський Департамент житлово-комунального господарства.

Допомогли на сотнях локацій харківські волонтери з початку війни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департаменті житлово-комунального господарства Харкова, волонтери продовжують допомагати комунальним службам та рятувальникам у розбиранні завалів, прибиранні сміття, ремонті будинків та майданчиків, а також облаштуванні блокпостів з метою укріплення оборони міста Харкова.  
 
За вісім місяців війни волонтери провели роботи на 448 локаціях загальною площею 226 га та зібрали 4,5 тис. куб. м сміття. Для цього було  задіяно 1 947 волонтерів та 114 одиниць спецтехніки.   
 
Крім того, з початку війни волонтери закрили 2,5 тис. вікон в об’єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури міста. Зокрема, такі роботи виконали у 14 житлових будинках, 19 школах та 15 дитячих садках.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  волонтеры, помощь, харьков
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