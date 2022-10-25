25.10.2022 17:59 Дмитро Колонєй

Харківські волонтери з початку війни допомогли на сотнях локацій

Про це інформує харківський Департамент житлово-комунального господарства.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департаменті житлово-комунального господарства Харкова, волонтери продовжують допомагати комунальним службам та рятувальникам у розбиранні завалів, прибиранні сміття, ремонті будинків та майданчиків, а також облаштуванні блокпостів з метою укріплення оборони міста Харкова.

За вісім місяців війни волонтери провели роботи на 448 локаціях загальною площею 226 га та зібрали 4,5 тис. куб. м сміття. Для цього було задіяно 1 947 волонтерів та 114 одиниць спецтехніки.

Крім того, з початку війни волонтери закрили 2,5 тис. вікон в об’єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури міста. Зокрема, такі роботи виконали у 14 житлових будинках, 19 школах та 15 дитячих садках.