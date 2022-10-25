25.10.2022 16:59 Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймали двох колаборантів (фото)

Два чоловіка підозрюються у співпраці з окупантами під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Прокуратуру, на деокупованих територіях Харківщини затримано двох чоловіків, які працювали у так званій «Народній міліції м. Ізюм»

Встановлено, що під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі. Так, колаборант обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у так званій «Народній міліції м. Ізюм».

Інший підозрюваний — 44-річний ізюмчанин, який також погодився співпрацювати з окупантами та став «водієм чергової частини». Він возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.

24 жовтня 2022 року двох колаборантів затримано на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі прокурором обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.