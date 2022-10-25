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25.10.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Під Харковом спіймали двох колаборантів (фото)

Два чоловіка підозрюються у співпраці з окупантами під Харковом.

Спіймали двох колаборантів під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Прокуратуру, на деокупованих територіях Харківщини затримано двох чоловіків, які працювали у так званій «Народній міліції м. Ізюм»
 
Встановлено, що під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі. Так, колаборант обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у так званій «Народній міліції м. Ізюм». 
 
Інший підозрюваний — 44-річний ізюмчанин, який також погодився співпрацювати з окупантами та став «водієм чергової частини». Він возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.
 
Спіймали двох колаборантів під Харковом
 
24 жовтня 2022 року двох колаборантів затримано на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі прокурором обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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