25.10.2022 16:59 Дмитро Колонєй
Під Харковом спіймали двох колаборантів (фото)
Два чоловіка підозрюються у співпраці з окупантами під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Прокуратуру, на деокупованих територіях Харківщини затримано двох чоловіків, які працювали у так званій «Народній міліції м. Ізюм»
Встановлено, що під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі. Так, колаборант обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у так званій «Народній міліції м. Ізюм».
Інший підозрюваний — 44-річний ізюмчанин, який також погодився співпрацювати з окупантами та став «водієм чергової частини». Він возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.
24 жовтня 2022 року двох колаборантів затримано на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі прокурором обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
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