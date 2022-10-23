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23.10.2022  21:45   Віталій Хінєвіч

ХНУРЕ проводить уроки для школярів «Юний IT-шник»

З 7 жовтня розпочалися безкоштовні заняття для школярів 9-11 класів.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХНУРЕ.
 
Повідомляється, що наразі розпочався курс з ознайомлення із дисципліною Бази даних, яку викладає доцент кафедри ПІ Оксана Мазурова. Школярі вивчають основи реляційних баз даних, побудову логічних схем даних, головний синтаксис мови SQL та застосовують їх для побудови власних баз даних. У подальшому розроблені бази даних будуть використані у веб-додатку, який учні запрограмують на майбутніх заняттях у гуртку.
 
За весь курс занять у цьому навчальному році планується розглянути такі дисципліни як: Бази даних, Основи веб-дизайну, Архітектуру ОС Linux, Мову програмування Python, Теорію розробки ігор та ін.
Координатор гуртка – доцент Наталія Русакова, експерт-консультант по роботі з обдарованою молоддю – Олександр Вечур.
 
На заняття гуртка записалось близько 30 слухачів, також всі охочі можуть долучитись до занять за посиланням.
 
Нагадаємо, Харківський вищий навчальний заклад увійшов до світового рейтингу університетів 2023.
 
Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  харьков, образование, хнуре
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