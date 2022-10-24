24.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Крім дрібного дощу вночі, починаючи з ранку, істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. У понеділок, 24 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

День знаменував початок "канітелі". Так називали довгий холодний період, який супроводжувався темнотою, морозом та бездоріжжям.



Якщо сніг із ранку пішов – до суворої зими



Якщо у цей день білки, миші та кроти роблять великі запаси їжі - буде дуже холодна зима.



Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.

Наші пращури казали: "Молотило і вороч (лопать водяного колеса) сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять" - з цього часу починали заготівлю борошна.

Раніше в цей час уже йшов сніг, тому замерзлим опадам надавали важливого значення - всі прикмети обіцяли достаток. А от якщо ще тривав листопад – треба було готуватися до тяжкого року.