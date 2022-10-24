Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Крім дрібного дощу вночі, починаючи з ранку, істотних опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 37%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 10%. У понеділок, 24 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
День знаменував початок "канітелі". Так називали довгий холодний період, який супроводжувався темнотою, морозом та бездоріжжям.
Якщо сніг із ранку пішов – до суворої зими
Якщо у цей день білки, миші та кроти роблять великі запаси їжі - буде дуже холодна зима.
Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.
Наші пращури казали: "Молотило і вороч (лопать водяного колеса) сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять" - з цього часу починали заготівлю борошна.
Суперечливий день: з одного боку, зовсім не схиляє до організованості, а з іншого ж здатний штовхнути на радикальні та не зовсім обдумані кроки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Крім дрібного дощу вночі, починаючи з ранку, істотних опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
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