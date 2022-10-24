24.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Суперечливий день: з одного боку, зовсім не схиляє до організованості, а з іншого ж здатний штовхнути на радикальні та не зовсім обдумані кроки.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки схиляють до того, що ви раз у раз надихатиметеся на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів залишатиме бажати кращого.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Отже, якщо ви налаштовані на боротьбу з кілограмами, краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо піддастеся лінощі, день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але якщо візьметеся за справи, то пилюку при цьому можете підняти таку, що мало не здасться!

Рак (22 червня – 23 липня)

Цього дня зірки навряд чи вимагатимуть від вас підвищеної енергійності. І якщо скористайтеся можливістю розслабитись і нічого не робити, це буде найправильнішим рішенням.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Якась ідея може не давати спокою з самого ранку. І якщо процес обмірковування приведе до якогось результату – це буде справді щось із чимось.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Повсякденні справи можуть просуватися з труднощами та пробуксовками, що навряд чи наповнить вас оптимізмом. Намагайтеся просто перетерпіти цей день.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо захочеться захопити оточуючих чимось цікавим, перенесіть свої бажання другого дня. Сьогодні краще вже нікого не гальмувати, а зайнятися своїми справами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Якщо зумієте сконцентруватися на одному завдання, за цей день ви здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Вам випала рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням. А справи сміливо пустити на самоплив. Без вашого втручання все організується нехай і не відразу, зате саме собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому неквапливість оточуючих та їх бажання ухилитися від своїх обов'язків викликатимуть подив і навіть дратуватимуть.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Питання суспільного статусу хвилюватиме вас із подвоєною силою, весь день можете провести у роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Турботи по дому, навіть найпростіші заняття, можуть перетворитися на випробування для нервів. Так що по можливості краще звести всі домашні турботи до мінімуму.