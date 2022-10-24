Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Суперечливий день: з одного боку, зовсім не схиляє до організованості, а з іншого ж здатний штовхнути на радикальні та не зовсім обдумані кроки.
Зірки схиляють до того, що ви раз у раз надихатиметеся на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів залишатиме бажати кращого.
Сьогодні утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Отже, якщо ви налаштовані на боротьбу з кілограмами, краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.
Якщо піддастеся лінощі, день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але якщо візьметеся за справи, то пилюку при цьому можете підняти таку, що мало не здасться!
Цього дня зірки навряд чи вимагатимуть від вас підвищеної енергійності. І якщо скористайтеся можливістю розслабитись і нічого не робити, це буде найправильнішим рішенням.
Якась ідея може не давати спокою з самого ранку. І якщо процес обмірковування приведе до якогось результату – це буде справді щось із чимось.
Повсякденні справи можуть просуватися з труднощами та пробуксовками, що навряд чи наповнить вас оптимізмом. Намагайтеся просто перетерпіти цей день.
Якщо захочеться захопити оточуючих чимось цікавим, перенесіть свої бажання другого дня. Сьогодні краще вже нікого не гальмувати, а зайнятися своїми справами.
Якщо зумієте сконцентруватися на одному завдання, за цей день ви здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць.
Вам випала рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням. А справи сміливо пустити на самоплив. Без вашого втручання все організується нехай і не відразу, зате саме собою.
Бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому неквапливість оточуючих та їх бажання ухилитися від своїх обов'язків викликатимуть подив і навіть дратуватимуть.
Питання суспільного статусу хвилюватиме вас із подвоєною силою, весь день можете провести у роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно.
Турботи по дому, навіть найпростіші заняття, можуть перетворитися на випробування для нервів. Так що по можливості краще звести всі домашні турботи до мінімуму.
Суперечливий день: з одного боку, зовсім не схиляє до організованості, а з іншого ж здатний штовхнути на радикальні та не зовсім обдумані кроки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Крім дрібного дощу вночі, починаючи з ранку, істотних опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
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