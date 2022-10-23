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23.10.2022  20:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові відзначили роботу правоохоронців

Роботу спеціалістів-криміналістів та вибухотехніків, які працювали на деокупованих територіях Харківської області, відзначили у Харкові.

подяка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що за сумлінне виконання службових обов'язків фахівці нагороджені подяками начальника ГУНП в Харківській області генерала поліції третього рангу Володимира Тимошко.
 
З 10 вересня по 21 жовтня на території Харківської області в складі слідчо-оперативних груп працювали 8 криміналістичних лабораторій з Вінницької, Волинської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Луганської, Полтавської, Чернівецької областей України та криміналісти Харківської області. 
 
На деокупованих територіях Харківщини криміналісти провели 485 процесуальних дій з документування наслідків воєнних злочинів, фіксували та збирали докази, проводили огляд тіл загиблих.
 
Під час роботи спеціалісти використовували сучасні криміналістичні методи та засоби, які дозволили виявити та зафіксувати різного виду слідову інформацію. Фахівцями вилучені сліди  біологічного походження і папілярних візерунків, документів, одягу, військової форми та особистих речей військових рф, а також інших об'єктів, що стануть доказами збройної агресії російської федерації.
 
Нагадаємо, харківські медики врятували чоловіка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, правоохранители
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