20.10.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 25 пошкоджень на водоводах

На особливому контролі ремонтників знаходиться водопровідне господарство Північної Салтівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 19 жовтня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на водоводах та упорядкували 9 оглядових колодязів.

Як повідомив сьогодні, 20 жовтня, начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін, на особливому контролі ремонтників знаходиться водопровідне господарство Північної Салтівки.

«Внаслідок численних ворожих обстрілів водопровідним комунікаціям Північної Салтівки завдано колосальної шкоди, але ми докладаємо всіх зусиль для їх повного відновлення. Ось і вчора здійснили комплексні ремонтні заходи на магістралі діаметром 300 мм по вул. Наталії Ужвій. У ході їх оперативного виконання були проведені земляні роботи та перекладено технічно зношену ділянку трубопроводу холодного водопостачання», - зазначив Віталій Чупандін.

Сьогодні 25 бригад Комплексу «Харківводопостачання» здійснюють ремонтні роботи на 25 міських водоводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».