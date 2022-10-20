У Харкові побудують нову дорогу

Уже ведуться підготовчі роботи до будівницва в районі Дитячої залізниці.
Про це повідомили у міськраді, передає РЕДПОСТ. Мова йде про дорогу на на виїзд із мікрорайону «Сокільники» - від вулиці Професорської у бік Харківського шосе.
За словами заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгенія Водовозова, будівництво дороги розпочнеться не раніше наступного року.
«Необхідність у цій дорозі назріла давно. Наразі ми ведемо підготовчі роботи у районі дитячої залізниці. Інформація про те, що там планується звести будинок, не відповідає дійсності. Дитяча залізниця не постраждає», - наголосив віцемер.
Нагадуємо, на Харківщині ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення.
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