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20.10.2022  13:45   Рита Парфенова

У Харкові побудують нову дорогу

Уже ведуться підготовчі роботи до будівницва в районі Дитячої залізниці.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у міськраді, передає РЕДПОСТ. Мова йде про дорогу на на виїзд із мікрорайону «Сокільники» - від вулиці Професорської у бік Харківського шосе.

За словами заступника Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгенія Водовозова, будівництво дороги розпочнеться не раніше наступного року.

«Необхідність у цій дорозі назріла давно. Наразі ми ведемо підготовчі роботи у районі дитячої залізниці. Інформація про те, що там планується звести будинок, не відповідає дійсності. Дитяча залізниця не постраждає», - наголосив віцемер.

Нагадуємо, на Харківщині ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  дорога, харьков
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