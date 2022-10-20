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20.10.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

ЗСУ за останні 6 днів звільнили 19 населених пунктів Харківської області

ЗСУ не зупиняються та продовжують звільняти території Харківщини від окупантів. Одночасно робимо усе, щоб у росіян більше не було можливості ступити на нашу землю.

Україна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що ЗСУ продовжують наступальні дії у Харківській області. За останні шість днів було деокуповано 19 населених пунктів.
 
З вересня українські військові вибили окупантів із 544 населених пунктів Харківської області. На сьогоднішній день під тимчасовою окупацією перебуває лише 1,8% Харківщини, це 32 населені пункти.
 
 «Харківщина вистояла в найскладніший час, а сьогодні ЗСУ роблять усе, щоб звільнити від окупантів усю територію області. Кожен на своєму місці, працюємо на перемогу»,- відзначив Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо, на Харківщині ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков
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