ЗСУ за останні 6 днів звільнили 19 населених пунктів Харківської області

ЗСУ не зупиняються та продовжують звільняти території Харківщини від окупантів. Одночасно робимо усе, щоб у росіян більше не було можливості ступити на нашу землю.
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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