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20.10.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

«Лікарі без кордонів» нададуть медичну допомогу мешканцям села Підвисоке

Лікарі незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» доможуть людям.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську сільську раду.
 
Повідомляється, що 21 жовтня медики безкоштовно вестимуть прийом пацієнтів, надаватимуть консультації, призначатимуть лікування, видаватимуть ліки за призначенням.
 
Попередньо, працюватимуть терапевт та психолог.
 
Нагадаємо, харківські медики під сигнали повітряної тривоги рятують людей.
 
Источник:   Борівська сільська рада
 Тэги:  харьков, медицина
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