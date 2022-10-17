17.10.2022 16:27 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловіки стали дільничими при окупантах

Слідчі повідомили чоловікам про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, слідчі встановили, що 40-річний мешканець с. Липці співпрацював з представниками окупаційних військ та добровільно зайняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора поліції на тимчасово окупованій території. Він обіймав посаду «т.в.о дільничного інспектора» у так званому «органі милиции с. Казачья Лопань» з червня по вересень 2022 року.

25-річний чоловік з села Стрілеча також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі на аналогічній посаді – «т.в.о дільничного інспектора».

Зловмисники приступили до здійснення владних повноважень та виконання функціональних обов’язків на території с. Стрілеча Харківського району.

За даним фактом слідчим відкрита кримінальна справа щодо колабораційної діяльністі Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину.