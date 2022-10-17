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17.10.2022  11:38   Рита Парфенова

У Харкові тіло жінки знайшли в палаючому будинку (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу в харківському будинку на 2-х господарів, в її осередку виявлено тіло загиблої жінки

Пожежа в приватному житловому будинку на 2-х господарів за адресою: м. Харків, в'їзд 1-й Золотий, 7.

Як повідомили РЕДПОСТ у прес-службі ДСНС, пожежа сталася близько половини на п’яту ранку 17 жовтня на

Спалах виник в приватному житловому будинку на 2-х господарів за адресою: м. Харків, в'їзд 1-й Золотий, 7.

До місця події було направлено 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах.

Пожежа в приватному житловому будинку на 2-х господарів за адресою: м. Харків, в'їзд 1-й Золотий, 7.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці побачили вже досить розвинену пожежу. Горіли домашні речі у будинку та частина його даху на загальній площі 100 кв.м.

Під час ліквідації вогню в одній з палаючих кімнат було виявлено тіло жінки, 1955 року народження.

О 5:38 пожежу локалізовано, о 7:00 ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Пожежа в приватному житловому будинку на 2-х господарів за адресою: м. Харків, в'їзд 1-й Золотий, 7.

Нагадаємо, за добу з 16 по 17 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 виїздів на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язані з веденням бойових дій.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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