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17.10.2022  10:46   Рита Парфенова

У Харкові та області частково немає світла: причини

Електропостачання зникло після спрацювання захисної автоматики.

нет света
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу «Харківобленерго».
 
«Через спрацювання захисної автоматики частково знеструмлено споживачів деяких районів м. Харкова та Харківської області», – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, «Укренерго» стабілізувало електропостачання по всій країні після наймасштабнішої в історії атаки росіян на енергетичну інфраструктуру 10-12 жовтня.

Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  свет, харьков
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